Mit Messer angegriffen: Mann in Neubrandenburg verletzt

Neubrandenburg (dpa/mv) - Ein 29-jähriger Mann ist in Neubrandenburg bei einer Messerattacke verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Freitagabend von zwei Männern angegriffen und durch einen Messerstich an der Hüfte verletzt. Der Mann konnte die beiden Täter noch ein Stück verfolgen, dann verlor er sie aus den Augen. Der 29-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.