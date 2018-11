Mann beschädigt Tür von Zuwandererheim: Extremismusverdacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Der Staatsschutz in Neubrandenburg ermittelt gegen einen Mann, der mit einem Baseballschläger die Eingangstür einer großen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber eingeschlagen haben soll. Wie das Polizeipräsidium am Montag mitteilte, soll sich der Vorfall in der Nacht zu Sonntag in der Neubrandenburger Oststadt ereignet haben. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben von Zeugen soll der 22-Jährige mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert gewesen sein.

Bewaffnet mit einem Baseballschläger und eine Machete sei er gegen 2.00 Uhr am Sonntag die Treppe hochgegangen und habe mit dem Baseballschläger gegen die Tür geschlagen, so dass die doppelverglaste Scheibe gerissen sei. Beim Weglaufen soll er Worte wie "SS, SA, Germania!" gerufen haben. Polizisten stellten ihn in der Nähe. Bei ihm wurden 1,5 Promille Atemalkohol gemessen und die Waffen sowie die Maske gefunden.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung seien zudem Aufkleber der rechtsextremen NPD und der rechten Gruppierung "Nationale Sozialisten Mecklenburg und Pommern", ein Teleskopschlagstock und mehrere Flaggen sichergestellt worden. Der Beschuldigte machte zum Motiv keine Angaben. Er sei bisher nicht auffällig gewesen und inzwischen wieder auf freiem Fuß. Der Staatsschutz ermittle wegen Verdachts der Sachbeschädigung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Verstoßes gegen das Waffengesetz.