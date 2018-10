Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stralsund (dpa/mv) - Eine falsche Nichte ist mit dem sogenannten Enkeltrick an fünf Senioren in und um Stralsund gescheitert. Die Rentner im Alter von 72 bis 92 Jahren hatten am Montag einen Anruf mit unterdrückter Nummer erhalten, bei dem sich die Frau als Nichte oder Enkelin ausgab und um Geld bat, wie die Polizei am Dienstag in Neubrandenburg mitteilte. Statt sich auf die Bitte einzulassen, brachen die Senioren aus Stralsund, Prohn, Negast und Barth das Gespräch ab und verständigten Polizei oder Angehörige. In einem Fall forderte die Anruferin 4000 Euro, in einem weiteren Fall einen fünfstelligen Betrag. Angesichts der jüngsten Fälle warnte die Polizei vor Enkeltrickbetrügern. Angerufene sollten nicht auf Geldforderungen am Telefon eingehen und keine persönlichen Daten preisgeben. Zudem sollte die Polizei verständigt werden.