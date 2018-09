Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Unbekannte haben in Neubrandenburg zwei Autos gestohlen. Der Polizei zufolge wurden die beiden Fahrzeuge in der Nacht zu Sonntag auf dem Parkplatz an der Güterbahn entwendet. Die Kennzeichen der Autos stammten aus Hamburg und dem Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. Von den Wagen fehlte zunächst jede Spur.