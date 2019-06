Auseinandersetzung in Neubrandenburg: Zwei Männer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Bei einer Auseinandersetzung in Neubrandenburg haben sich zwei Männer Stich- und Schnittverletzungen zugezogen. Die Männer im Alter von 31 und 39 Jahren wurden am Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 39-Jährige musste notoperiert werden, am Sonntag war er den Angaben zufolge jedoch außer Lebensgefahr. Die Hintergründe sowie der genaue Hergang der Auseinandersetzung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind demnach noch unklar. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg haben die Ermittlungen übernommen.