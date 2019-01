Ermittlungen nach Tod eines Mannes in Neu-Isenburg laufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Im Falle eines Mannes, der in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) nach einem Streit gestorben war, dauern die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei an. Die Polizei machte am Samstagmorgen keine näheren Angaben und verwies auf die Staatsanwaltschaft. Der Mann war am Freitagabend nach einer Auseinandersetzung unter Männern gestorben.

Die Beamten waren über einen Notruf zu einem Einkaufszentrum gerufen worden. Am Ort hatte die Polizei zwei Männer angetroffen, von denen einer noch auf der Straße starb. Der zweite Mann wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Details zu den Hintergründen der Tat oder zur Identität der Männer waren zunächst nicht bekannt.