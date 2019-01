Ein Toter bei Auseinandersetzung in Neu-Isenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung unter Männern in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) ist am Freitagabend ein Mann gestorben. Ein weiterer Mann kam verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Die Beamten wurden über den Notruf zu einem Einkaufszentrum gerufen. Vor Ort traf die Polizei zwei Männer an, von denen einer noch auf der Straße starb. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.