Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Zwei Männer haben in Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) Zigaretten im Wert von rund 1000 Euro gestohlen. Sie brachen am frühen Montag in ein Schreibwarengeschäft ein, wie die Polizei mitteilte. Dabei lösten sie zwar hörbar Alarm aus, griffen aber trotzdem zu und flüchteten schließlich zu Fuß. Ein durch den Alarm aufgeweckter Nachbar informierte die Polizei. Diese hofft nun auf weitere Zeugenhinweise.