Mit zwei Handys am Steuer: Autofahrer in Polizeikontrolle

Netphen (dpa/lnw) - Gleich mit zwei Handys am Steuer ist ein Autofahrer in Netphen bei Siegen von der Polizei erwischt worden. Der 55-Jährige habe während der Fahrt in jeder Hand ein Smartphone gehalten, sagte ein Sprecher am Freitag. Wie er dabei noch lenken konnte, wurde nicht bekannt. Der Freiberufler, der sein Auto den Angaben zufolge als rollendes Büro benutzt, war in eine Kontrolle geraten, mit der die Polizei gezielt gegen Handyverstöße am Steuer vorging. Ein gleich doppelter Verstoß sei aber auch für erfahrene Beamte mit vielen Dienstjahren neu gewesen, hieß es weiter. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Sonntag.