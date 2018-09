Polizisten stellen aus Dom gestohlener Leuchter sicher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mettmann (dpa/sa) - Ein im Dezember 2015 gestohlener Leuchter aus dem Dom in Naumburg (Burgenlandkreis) ist im nordrhein-westfälischen Ratingen sichergestellt worden. Der Messingleuchter befinde sich nun auf dem Rückweg in den Dom der Stadt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde der Leuchter vor wenigen Tagen bei einem Aktionshändler in Ratingen sichergestellt. Die Polizei hatte zuvor Hinweise erhalten, dass der Leuchter von einem Antiquitätenhändler in einem Onlineportal angeboten werde. Der sakrale Gegenstand war am 23. oder 24. Dezember 2015 aus der Marienkirche entwendet worden. Bis zum Hinweis Ende August hatte die Polizei Spur.