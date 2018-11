Direkt aus dem dpa-Newskanal

Naumburg (Saale) (dpa/sa) - Im Burgenlandkreis ist ein Briefkasten gesprengt und ein Fenster beschädigt worden. Ein Unbekannter habe am spätem Sonntagabend in Naumburg eine Sprengstoffexplosion eines Briefkastens herbeigeführt und dadurch ein Fenster beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit. Es gebe Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere Hundert Euro. Warum der Täter die Explosion auslöste, war zunächst unklar.