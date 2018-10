Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mylau (dpa/sn) - Beute von geschätzt 30 000 Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Autohaus in Mylau bei Reichenbach (Vogtlandkreis) gemacht. Die Einbrecher ließen mehrere Alu-Kompletträder, einen Werkstatt-Laptop und zwei iPhones mitgehen, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Wann genau der Einbruch stattfand ist unklar, fest steht, dass es am vergangenen Wochenende war.