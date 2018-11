36-Jähriger bei Streit in Nachtclub getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Munster (dpa/lni) - Ein Streit in einem Nachtclub in Munster ist für einen 36-Jährigen tödlich geendet. Die Ermittler nahmen einen Verdächtigen fest, wie die Polizei im Heidekreis am Samstag mitteilte. Am späten Freitagend waren mehrere Beteiligte in dem Club aneinandergeraten. Während der Auseinandersetzung erlitt der 36-Jährige tödliche Stichverletzungen. Die Tatwaffe war möglicherweise ein Messer. Er starb noch am Tatort. Ein anderer Beteiligter wurde leicht verletzt. Weitere Details konnte die Polizei nicht nennen. Mehr Informationen wird die Staatsanwaltschaft Lüneburg voraussichtlich Anfang der Woche bekanntgeben.