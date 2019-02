Kinder legen Steine auf die Gleise: Zwölf Züge verspätet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Muldenstein (dpa/sa) - Kinder haben mehrere Male bei Muldenstein (Anhalt-Bitterfeld) einige Dutzend Steine auf die Gleise gelegt. Zwei ICE-Züge fuhren am Donnerstagnachmittag über die Steine, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Züge wurden ebenfalls nicht beschädigt. Jedoch hatten zwölf Züge Verspätung. Vorsichtshalber war die Anweisung ausgegeben worden, das Tempo zu drosseln. Beide Lokführer hatten laut einem Sprecher die Kinder am Gleis gesehen. Als die Polizei mit Martinshorn am Tatort eintraf, waren sie nicht mehr da.