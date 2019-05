Junge Autofahrerin in gestohlenem Wagen flieht vor Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münster (dpa/lhe) - Eine junge Autofahrerin in einem gestohlenen Wagen hat sich in Südhessen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Nach einer kurzen Strecke habe sie den Wagen stehen gelassen und sei ebenso wie ihre drei Mitfahrer zu Fuß weiter geflüchtet, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. Die 19-Jährige wurde wenige Minuten später von der Polizei im Bürgerpark in Münster festgenommen. Laut einem ersten Test hatte sie Drogen genommen, der Wagen war zwei Tage zuvor gestohlen worden. Von ihren Mitfahrern fehlte zunächst jede Spur. Der Wagen war einer Streife am Freitagabend aufgefallen, weil das vordere Kennzeichen fehlte.