Frau tot, Mann verschwunden: "Aktenzeichen XY" nun gefragt

Münster (dpa/lhe) - Ein Vierteljahrhundert nach dem Verschwinden eines in Südhessen lebenden Ehepaars erhoffen sich die Ermittler von einem Beitrag in der nächsten ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" an diesem Mittwoch (5. Juni) neue Hinweise. Laut Mitteilung war die Leiche der damals 56-jährigen Ehefrau wenige Wochen nach dem Verschwinden in einem Kleidersack im Rhein gefunden worden, von dem Ehemann fehlt weiterhin jede Spur.

In einer Nacht im Januar 1994 war das Paar verschwunden. Die Ermittler hatten den Eindruck, die Eheleute hätten ihr Haus in Münster bei Darmstadt fluchtartig bei Nacht verlassen. Gegen den Ehemann lagen damals 20 Anzeigen wegen Kapitalanlage-Betrugs vor. Zunächst vermutete die Kripo, die beiden seien ins Ausland abgetaucht. Vier Wochen später wurde jedoch die Leiche der Frau in einem Kunstleder-Kleidersack, an dem zwei Bleigewichte befestigt waren, im Rhein bei Oestrich-Winkel gefunden. Ermittelt wurde nun wegen Mordes, ihr Ehemann geriet in Verdacht.

Ende Januar 1994 hatte es von ihm noch ein Lebenszeichen aus einem Hotel in Köln gegeben, Anfang Februar hielt er sich kurz in einem Ferienhaus in Südfrankreich auf. Seitdem ist der Mann, der - sollte er noch leben - heute 81 Jahre alt wäre, spurlos verschwunden.