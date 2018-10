Dieb wird zweimal von Polizei erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Beckum (dpa/lnw) - Ein Mann ist im Münsterland zunächst durch Fahren unter Drogeneinfluss aufgefallen und danach noch wegen Diebstahls überführt worden. Ein Anwohner hatte die Beamten in der Nacht zum Samstag zunächst auf das Auto des Mannes in Beckum aufmerksam gemacht, das auffällig an einem Firmengelände gestanden habe, teilte die Polizei Warendorf mit. Bei einer Kontrolle entdeckten die Beamten, dass der 52-Jährige unter Drogeneinfluss stand und nahmen ihn mit zur Wache. Nachdem er wieder entlassen war, fuhren die Polizisten erneut zu dem Firmengelände. Dort entdeckten sie gestohlene Leergutkisten sowie volle Getränkekisten, die der Mann offenbar abholen wollte. Während der Spurensuche vor Ort erschien der Mann erneut am Tatort, um sein Diebesgut abzuholen - diesmal mit einem Fahrrad. Der 52-jährige wurde festgenommen. Am Samstag sollte er noch dem Haftrichter wegen Einbruchsdiebstahls vorgeführt werden.