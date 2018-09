15-Jährigen in gestohlenem Auto gestoppt: Messer dabei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münster (dpa/lnw) - Einen 15-Jährigen hat die Polizei in Münster am Steuer eines gestohlenen Autos gestoppt. Bei der Kontrolle des Wagens fanden die Beamten im Kofferraum zwei Messer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Beamten waren zuvor die als gestohlen gemeldeten Kennzeichen aufgefallen. Bei der Überprüfung des Wagens am Donnerstagabend stellte sich heraus, dass das Auto in Senden gestohlen worden war. Der Jugendliche am Steuer sei schon mehrfach wegen Autodiebstahls aufgefallen. Die Polizei stellte Wagen, Kennzeichen und Messer sicher. Den 15-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.