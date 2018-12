Zweifel an Vergewaltigung: Verdächtige aus U-Haft entlassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Fast drei Monate nach einer angeblichen Vergewaltigung in München haben die Ermittler erhebliche Zweifel an den Aussagen des möglichen 15-jährigen Opfers. Fünf Tatverdächtige seien deswegen am Donnerstag aus der Untersuchungshaft entlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft München I mit. Die Fahndung gegen einen weiteren Mann wurde eingestellt. Die zwischen 17 und 28 Jahre alten Afghanen wurden von dem Mädchen beschuldigt, sie im September mehrfach vergewaltigt zu haben.