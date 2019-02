Wenn der Polizist auf dem Heimweg im Einsatz ist

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Nach Feierabend dürfen uniformierte Polizisten im Freistaat kostenlos in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren - dabei haben sie im vergangenen Jahr auch außerhalb ihrer Dienstzeit 92 Menschen festgenommen. In 66 Fällen leisteten die Beamten außerdem Erste Hilfe, erklärte Bayerns Innenminister Joachim (CSU) am Donnerstag in einer Mitteilung. Mehr als 2300 Mal mussten die Polizisten demnach in Verkehrsmitteln eingreifen.

Im ganzen Freistaat nutzen Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei den öffentlichen Verkehr kostenlos, wenn sie dabei nach Feierabend ihre Uniform tragen.