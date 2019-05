Vergifteter Kartoffelsalat: Voraussichtlich Urteil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Im Prozess um vergifteten Kartoffelsalat will das Landgericht München I am Donnerstag (10.30 Uhr) voraussichtlich das Urteil verkünden. Eine 74 Jahre alte Frau ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Laut Anklage soll sie ihrem Ehemann Kartoffelsalat serviert haben, in den sie Frostschutzmittel gemischt hatte. Nach Ansicht der Ermittler wollte die Frau an das Erbe ihres Mannes. Die Staatsanwaltschaft fordert zwölf Jahre Haft.

Der heute 82-Jährige überlebte die Tat. Er sagte vor Gericht, die 2013 geschlossene Ehe sei seit längerem in der Krise gewesen. Nach seiner Erinnerung handelte es sich bei dem potenziell tödlichen Abendessen allerdings nicht um Kartoffelsalat mit Würstchen - sondern um Maultaschen oder Tortellini mit Pesto.