Urteil nach Raubmord von Meiling erwartet

München (dpa/lby) - Für den tödlichen Raubüberfall auf ein Ehepaar im Landkreis Starnberg sollen acht Männer heute vor dem Landgericht München II verurteilt werden. Die Staatsanwältin hatte für alle acht Angeklagten, mutmaßliche Mitglieder der sogenannten "Froschbande", eine Verurteilung wegen Mordes und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Die Verteidiger der mutmaßlichen Haupttäter plädierten auf schweren Raub mit Todesfolge, einer von ihnen zusätzlich auf Tötung durch Unterlassen. Die Anwälte der Komplizen forderten mildere Urteile wegen Beihilfe zum schweren Raub.

Die aus Rumänien stammenden Männer hatten das Rentnerehepaar laut Anklage im September 2015 in seinem Haus in Seefeld im Ortsteil Meiling überfallen und ausgeraubt. Mehrere der Männer sollen den 72-Jährigen niedergeschlagen haben, als der zum Rauchen auf die Terrasse ging. Anschließend überfielen sie seine schlafende Frau und sperrten beide in eine Besenkammer. Der Mann starb, die Frau wurde nach 57 Stunden schwer verletzt befreit. Sie leidet bis heute körperlich und seelisch an den Folgen der Tat. Andere der Angeklagten sollen während der Tat im Auto gewartet haben.