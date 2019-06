Urteil im Prozess um ein ausgesetztes Baby erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Im Prozess um ein ausgesetztes Baby will das Landgericht München I am heutigen Freitag voraussichtlich das Urteil verkünden. Eine 27 Jahre alte Frau ist wegen versuchten Mordes und Misshandlung von Schutzbefohlenen angeklagt. Der Anklage zufolge soll sie einen kleinen Jungen im vergangenen August in einem Vorgarten im Münchner Stadtteil Neuperlach zur Welt gebracht, die Nabelschnur durchgebissen und das Neugeborene in einer Hecke liegen gelassen haben.

Das Baby wurde erst eine Stunde später schwer verletzt und stark unterkühlt von einer Passantin gefunden. Die Staatsanwaltschaft wirft der Mutter vor, dass sie das Kind hilflos zurückgelassen hat und fordert zehneinhalb Jahre Haft. Die Verteidigung beantragte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren.