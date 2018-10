Sexuelle Nötigung: Prozess gegen Altenpfleger startet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Vor dem Landgericht München I muss sich von heute an ein Altenpfleger wegen sexueller Übergriffe in mehreren Fällen verantworten. Der 38-Jährige soll in der Silvesternacht von 2016 auf 2017 sowie erneut im Sommer 2017 in einem Krankenhaus vier Frauen im Alter zwischen 75 und 90 Jahren begrapscht haben. Der Mann sitzt seit Ende August 2017 in Untersuchungshaft.