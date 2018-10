Nach Schmieraktion: Hausdurchsuchungen bei AfD-Nachwuchs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Nach einer Schmieraktion vor der CSU-Zentrale in München hat die Staatsanwaltschaft die Wohnungen von sechs Mitgliedern der AfD-Jugendorganisation durchsuchen lassen. Der Vorwurf ist Sachbeschädigung, wie eine Sprecherin der Behörde am Freitag sagte. Der Landesvorstand der Jungen Alternative hatte am vergangenen Wochenende vor der Parteizentrale in einer nächtlichen Aktion mit Kunstblut und Farbe den "Tatort" eines fiktiven Massakers hinterlassen, verbunden mit der Anschuldigung, von Asylbewerbern getötete Menschen seien "Merkels Tote".

Unter den Verdächtigen ist der schwäbische AfD-Landtagskandidat Rafael Hauptmann, der die Hausdurchsuchung auf seiner Facebook-Seite publik machte. Die Jung-AfDler stehen im Verdacht, an der Aktion beteiligt gewesen zu sein.

Der Bundesvorsitzende des AfD-Nachwuchses nannte die Durchsuchungen einen "Skandal" und warf der CSU vor, die Sicherheitsbehörden zu missbrauchen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden die Ermittler aber von sich aus aktiv, die CSU hatte keine Anzeige erstattet. "Aus unserer Sicht ist das ein Fall von öffentlichem Interesse", sagte die Sprecherin.