Mann soll Bekannte der Mutter getötet haben: Prozess beginnt

München (dpa/lby) - Weil sie ihn zu einer Therapie überreden wollte, soll ein Mann die Bekannte seiner Mutter umgebracht haben. Der mutmaßliche Grund: Die Frau sei ihm zu nahe getreten. Von heute an muss sich der 28-Jährige vor dem Landgericht München II verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Er soll die Frau in der Nacht zum Valentinstag 2018 in der Wohnung seiner Mutter in Gröbenzell (Landkreis Fürstenfeldbruck) mit bloßen Händen oder einem Handtuch erwürgt haben. Der Mann leidet seit mehr als zehn Jahren an einer psychischen Krankheit und soll in den Wochen vor der Tat eigenmächtig seine Medikamente nicht mehr genommen haben. Das Gericht hat insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt.