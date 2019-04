Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Ein herrenloser Koffer hat in einem Einkaufszentrum in München einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mitarbeiter eines Supermarktes entdeckten in dem offenbar vergessenen Koffer Kabel und mögliche Zündvorrichtungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Da die Beamten eine selbstgebaute Sprengstoffvorrichtung nicht ausschließen konnten, räumten und sperrten sie einen Teil des Gebäudes und ein nahe gelegenes Restaurant. Sprengstoffspezialisten konnten schließlich Entwarnung geben. Es könne sich um einen selbst gebauten Schaltkoffer für professionelle Feuerwerke handeln, vermutete die Polizei. Die Kriminalpolizei nahm nach dem Vorfall vom Freitagabend die Ermittlungen auf.