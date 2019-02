Koffer prall gefüllt mit 34 000 Zigaretten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - 34 000 Zigaretten verpackt in vier Koffern hat ein Mann am Zoll vorbeischmuggeln wollen - Beamte am Münchner Flughafen entlarvten ihn aber mit seinen prall gefüllten Gepäckstücken. Die Glimmstängel hatte der 22-Jährige aus Ägypten und wollte sie nach Frankreich bringen, sagte ein Zollsprecher am Freitag. Eigentlich hätte der Mann am Mittwoch vergangener Woche für die 170 Stangen mehr als 10 000 Euro Steuern bei der Einreise nach Deutschland bezahlen müssen. Ein Richter schickte ihn in Untersuchungshaft. Eigentlich hätte der Mann nur 200 Zigaretten nach Deutschland bringen dürfen, ohne Steuern zu zahlen.