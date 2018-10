Agentur der Grünen bedroht: Schweinekopf vor der Tür

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die Agentur, die für die Wahlkampagne der Grünen zur Landtagswahl in Bayern verantwortlich war, wird bedroht. Laut der Partei wurde ein Schweinekopf vor die Tür der Agentur gelegt. Auch rechte Flyer und Plakate seien an die Adresse gesendet worden. Der Landesvorsitzende der Grünen Bayern, Eike Hallitzky, verurteilte die Aktion am Dienstag. "Das Schweinekopfmotiv ist antisemitisch und antiislamisch", sagte der Politiker. Als Motiv der Taten sehe er den Wunsch, die Gesellschaft in Bayern in ihrer Vielfalt zu spalten.