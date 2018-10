33-Jähriger wegen Handel mit Dopingmitteln vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Ein 33-Jähriger aus Wickede an der Ruhr steht heute (10.00 Uhr) in München wegen des Verkaufs illegaler Dopingmittel vor Gericht. Der angeklagte Werkzeugmechaniker soll jahrelang mit Potenz- und Dopingmitteln gehandelt haben. Laut Staatsanwaltschaft verkaufte er Anabolika unter dem Namen "JonnyBoy" in Internet-Foren für Bodybuilder. Später soll er in einem eigenen Labor zu Hause auch selbst Dopingmittel hergestellt haben, die er "Diamond" und "Pure" nannte. Sechs weitere Männer, die ihm bei seinen illegalen Geschäften geholfen haben sollen, sind am Landgericht München I angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft ist seit März 2009 für alle Ermittlungsverfahren in Bayern zuständig, die im Zusammenhang mit Doping im Sport stehen. Allein im Jahr 2016 wurden nach Angaben einer Behördensprecherin 1101 Ermittlungsverfahren mit Dopingbezug geführt - von Rezeptfälschungen bis zu Dopingverstößen im Spitzensport. 2017 waren es 714 Ermittlungsverfahren, im laufenden Jahr 2018 (Stand 23. Juli) 532.