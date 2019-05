Versuchte Entführung einer 13-Jährigen: Keine heiße Spur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Fast sieben Wochen nach der versuchten Entführung einer 13-Jährigen im Landkreis Zwickau hat die Polizei noch keine heiße Spur. Man habe mehr als 140 Hinweise bekommen und arbeite diese immer noch ab, sagte ein Sprecher am Montag auf dpa-Anfrage. "Wir gehen allen Hinweisen nach", betonte er. Auch der Fahndungsaufruf mit einem Phantombild habe bisher keinen Erfolg erbracht.

Am 11. April hatte ein Unbekannter in Mülsen versucht, ein 13-jähriges Mädchen zu entführen. Der Mann habe die Schülerin am Morgen im Ortsteil Mülsen St. Jacob in einen Transporter gezerrt. Als der Wagen nach einigen Minuten hielt, wehrte sich das Mädchen den Angaben zufolge mit Schlägen und Tritten und konnte fliehen. Der Mann sei daraufhin weggefahren.