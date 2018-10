Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mülsen (dpa/sn) - Unbekannte sind in ein Mülsener Hotel (Landkreis Zwickau) eingebrochen und haben einen kleinen Tresor mit einer vierstelligen Summe erbeutet. Wie die Täter in das Gebäude im Ortsteil Niedermülsen kamen, ist noch unklar, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilten. Spuren, die auf ein gewaltsames Eindringen schließen lassen, wurden nicht gefunden.