Polizei sucht mit Hubschrauber geflüchteten Autofahrer

Mühlheim/Offenbach (dpa/lhe) - Die Polizei hat in einem Wald bei Mühlheim (Landkreis Offenbach) mit einem Hubschrauber und einem Spürhund einen geflüchteten Autofahrer gejagt. Der Mann hatte bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Donnerstag nicht angehalten, sondern war mit seinem Transporter davongerast, wie die Behörde in Offenbach mitteilte. Die Beamten verfolgten den 32-Jährigen zunächst mit mehreren Streifenwagen. Als er aus seinem Kleinlaster sprang und ins Unterholz rannte, forderten die Polizisten Unterstützung an. Der Hund spürte den Mann schließlich auf - er war betrunken und hatte keinen Führerschein.