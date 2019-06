Polizisten finden gesuchten Mann und werden angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei in Nordhausen in einem ungewöhnlichen Versteck entdeckt. Die Beamten fanden den 32-Jährigen im Bettkasten in der Wohnung einer Bekanntschaft, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Nachdem sein Versteck aufgeflogen war, begann er demnach, die Polizisten anzugreifen. Er habe zunächst einen Lattenrost nach den Beamten geworfen und versucht, sie zu treten, zu schlagen und zu beißen. Vier Polizisten wurden dabei leicht verletzt.

Der Mann kam in der Nacht zu Freitag zunächst in eine Gewahrsamszelle und wurde am Vormittag einem Richter am Amtsgericht Mühlhausen vorgeführt. Warum der Mann gesucht wurde, konnte die Sprecherin nicht sagen. Er habe aber kein Kapitalverbrechen begangen.