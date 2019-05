Kiloweise Marihuana und Crystal bei Verkehrskontrolle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlau (dpa/sn) - Die rabiate Fahrweise eines 46-Jährigen hat die Polizei auf der A72 in Mittelsachsen zu einem größeren Drogenfund geführt. Der Mann war in der vorigen Woche einer Streife aufgefallen, weil er mehrfach ohne zu blinken die Spuren wechselte und zu dicht auffuhr. Auf einem Rastplatz in Mühlau kontrollierten die Polizisten den Wagen. Im Kofferraum fanden sie fünf Kilogramm Marihuana und zwei Kilogramm Crystal, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Rauschgift habe einen Schwarzmarktwert von rund 150 000 Euro. Ein Drogenschnelltest bei dem 46-Jährigen schlug positiv auf Amphetamine an. Er kam in U-Haft.