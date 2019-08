Direkt aus dem dpa-Newskanal

Morsbach (dpa/lnw) - Eine böse Überraschung erlebte am Mittwoch ein 48 Jahre alter Mann, der in Morsbach im Oberbergischen Kreis ein im Internet angebotenes Auto kaufen wollte. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag erwarteten ihn am vereinbarten Treffpunkt drei mit Sturmhauben vermummte Personen. Sie bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und zwangen ihn, ihnen Geld zu geben. Dann flüchteten sie.