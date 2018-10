Polizei fasst mutmaßliche Bande von Tresor-Dieben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Segeberg (dpa/lno) - Der Polizei in Bad Segeberg ist die Festnahme von Mitgliedern einer mutmaßlichen Einbrecherbande gelungen, die es auf schwere Tresore abgesehen hatte. Die Bande soll den Ermittlungen zufolge schwere Diebstähle in ganz Norddeutschland, darunter den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg verübt haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Laut Polizei hatte bereits am Dienstagabend ein Mobiles Einsatzkommando drei Verdächtige in einer Lagerhalle in Moorrege (Kreis Pinneberg) festgenommen, als diese gerade einen kurz zuvor in Siethwende bei Elmshorn gestohlenen Tresor aufbrachen. Noch in der Nacht durchsuchte ein Spezialeinsatzkommando den Angaben zufolge Objekte in ganz Schleswig-Holstein. Dabei soll es auch weitere vorläufige Festnahmen gegeben haben. Wie viele teilte die Polizei jedoch nicht mit.

Zwei Beschuldigte seien am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen worden. Alle anderen Beschuldigten bleiben bis zum Gerichtsprozess auf freiem Fuß, hieß es.