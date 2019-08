Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer ohne Führerschein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Montabaur (dpa/lrs) - Die Polizei hat in Montabaur einen sturzbetrunkenen Autofahrer gestoppt, der noch dazu ohne Führerschein unterwegs war. Der 57-Jährige hatte sich am späten Mittwochabend an einer Tankstelle Alkohol gekauft und fiel Augenzeugen wegen seines unsicheren Fahrstils auf, wie die Polizei mitteilte. Als er vor seinem Zuhause parkte, trafen die herbeigerufenen Polizisten ein. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille. Damit wurde der Mann bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr betrunken am Steuer erwischt.