Unbekannte entfernen 15 Gullydeckel

Aachen (dpa/lnw) - Insgesamt 15 Gully-Deckel haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in Monschau nahe der belgischen Grenze aus dem Boden gehoben und entfernt. In einem Fall sei ein 34-jähriger Autofahrer über einen der offenstehenden Kanalschächte gefahren, teilte die Polizei Aachen am Mittwoch mit. Das Auto sei dabei beschädigt worden. An insgesamt drei Straßen seien die Gully-Deckel entfernt worden, hieß es. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht nach Zeugen.