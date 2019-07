Auf offener Straße umgebracht: Ermittlungen wegen Totschlags

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Monheim (dpa/lnw) - Nachdem ein 36-Jähriger in Monheim auf offener Straße umgebracht wurde, ermittelt die Polizei wegen Totschlags. Dies sei eine vorläufige Bewertung, die sich in die eine oder andere Richtung ändern könne, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf am Dienstag auf Anfrage.

Ob die Ermittler inzwischen konkrete Verdächtige im Visier haben, ließ der Staatsanwalt offen. Festnahmen habe es noch nicht gegeben, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag berichtet.

Der 36-Jährige war in der Nacht zum Samstag in Monheim bei einem Streit mit zwei Unbekannten so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. Über die Art der Verletzungen wollen die Ermittler aus taktischen Gründen nichts sagen. Es handele sich um Täterwissen.

Die Polizei hatte an die Bevölkerung appelliert, keine Gerüchte zu verbreiten. Dies behindere die Arbeit der Mordkommission. Wer sachdienliche Hinweise habe, möge diese nicht in sozialen Netzwerken verbreiten, sondern die Polizei informieren.