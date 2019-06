Mann soll Ehefrau getötet haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Molbergen (dpa/lni) - Ein Mann soll in Molbergen im Kreis Cloppenburg seine von ihm getrennt lebende Ehefrau getötet haben. Der 52-Jährige kam am Sonntag wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Polizisten waren am Samstagabend zu der Wohnung der 54-Jährigen gerufen worden. Dort fanden sie die Tote. Weil sich der Verdacht gegen den Noch-Ehemann erhärtet habe, sei er in seiner Wohnung in Molbergen festgenommen worden. Zu diesem Zeitpunkt sei der 52-Jährige erheblich betrunken gewesen. Weitere Einzelheiten der Tat waren zunächst nicht bekannt.