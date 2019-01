Diebe stehlen 125 Barren Blei aus Lkw und wecken Fahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moers (dpa/lnw) - Diebe haben in der Nacht zum Samstag mehr als 5 Tonnen Blei aus einem Lastwagen in Moers gestohlen. Der 51 Jahre alte Fahrer sei vom starken Schaukeln seines Fahrzeugs auf einem Autobahn-Rastplatz geweckt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Als er aussteigen wollte, hätten die unbekannten Täter die Fahrertür wieder zugeschlagen und seien anschließend mit etwa 125 Barren Blei geflüchtet. Ein Barren wiegt nach Schätzungen der Weseler Polizei etwa 45 Kilogramm. Der 51-Jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauerten am Samstag noch an.