Unbekannter stürzt von Balkon in Gartenteich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mörfelden (dpa/lhe) - Ein unbekannter Mann ist in Mörfelden-Waldorf (Kreis Groß-Gerau) von einem Balkon in einen Gartenteich gestürzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bemerkte ein 37 Jahre alter Mann am späten Dienstagabend einen Unbekannten auf dem Balkon seiner Wohnung. Nach der Entdeckung flüchtete der Mann, rutschte ab und fiel vom ersten Stock in einen Gartenteich. Nach einer kurzen Rangelei der beiden Männer im Garten ergriff der Unbekannte endgültig die Flucht. Hinweise darauf, dass der Mann in die Wohnung einbrechen wollte, gab es nach Angaben der Polizei nicht. "Wir wissen nicht, was er auf dem Balkon wollte", sagte ein Polizeisprecher.