Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Ein bewaffneter Räuber hat eine Tankstelle in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) überfallen. Wie die Polizei in Darmstadt mitteilte, bedrohte der dunkel gekleidete Täter am Donnerstagabend den Kassierer mit einer Pistole und verlangte das Geld aus der Kasse. Anschließend flüchtete der maskierte Mann und tauchte mit seiner Beute in der Dunkelheit unter.