46-Jähriger verletzt Nachbarn mit Messer

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Ein 46 Jahre alter Mann hat sich in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) mit einem Nachbarn gestritten und diesen mit einem Messer verletzt. Das 32-jährige Opfer musste nach der Auseinandersetzung am Donnerstagabend mit mehreren Stichwunden in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag weiter berichteten, waren die Männer, die im gleichen Haus wohnen, aus zunächst unbekannten Gründen spätabends in Streit geraten. Die Polizei nahm den Angreifer fest und stellte die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Der Mann hatte zwei Promille Alkohol im Blut.