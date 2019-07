Versuchter Mord mit Küchenmesser: Zwölf Jahre Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa) - Die Ehefrau überlebte nur knapp die Messerattacke ihres Mannes - jetzt ist der 36-jährige Ehemann am Freitag in Mönchengladbach wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Aus Wut über die Trennung seiner Frau ein Jahr zuvor und im Streit um die beiden Kinder habe er seine Frau töten wollen, stellten die Richter am Landgericht in ihrem Urteil fest.

Dazu habe der 36-jährige Afghane im Oktober letzten Jahres auf offener Straße mit einem Küchenmesser auf die Frau eingestochen, stellten die Richter fest. Er habe die Frau von hinten umfasst, ihr den Mund zugehalten und zugestochen. Die Richter folgten mit dem Strafmaß den Forderungen von Anklage und Opfer als Nebenklägerin.

Das Paar war aus Afghanistan nach Deutschland gekommen und hat zwei Kinder. Zielfahnder hatten den Mann nach der Tat in der süditalienischen Hafenstadt Bari aufgespürt.

Die Anwältin der Ehefrau hatte in ihrem Plädoyer deutlich gemacht, wie sehr die Frau unter den Folgen des Angriffs leidet und sich vor der Familie ihres Mannes fürchtet. Sie lebe in Zeugenschutz. Bei ihrer Aussage vor Gericht war die Frau von mehreren Polizisten begleitet worden.

Die Verteidigung plädierte auf ein "gerechtes Urteil". Der Ehemann habe die Frau zufällig auf dem Heimweg von der Arbeit getroffen, mit ihr gestritten und nach ihren Beleidigungen im "Affektrausch" zugestochen. Der Verteidiger Henning Husmann kündigte an, dass sein Mandant das Urteil anfechten wolle.