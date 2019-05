Prozess um Vergewaltigung im Fanzug: Möglicherweise Urteil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Eine junge Frau soll auf der Rückfahrt von einem Fußball-Bundesligaspiel in der Toilette eines Fanzugs vergewaltigt worden sein. Im Prozess gegen einen schon früher verurteilten Vergewaltiger könnte nach der Anhörung weiterer Zeugen am Freitag (9.00 Uhr) das Urteil fallen. In dem Verfahren vor dem Amtsgericht Mönchengladbach ist das damals 19 Jahre alte Opfer Nebenklägerin.

Die junge Frau hatte den 31 Jahre alten Angeklagten laut Staatsanwaltschaft vor gut einem Jahr auf der Rückfahrt vom Spiel Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach kennengelernt. Beide hätten Alkohol getrunken.

Die beiden sollen sich zunächst einvernehmlich geküsst und auf die Zugtoilette zurückgezogen haben. Dort kam es laut Anklage zu der Vergewaltigung. Der bereits in einem anderen Fall verurteilte Vergewaltiger hatte am ersten Prozesstag den Vorwurf bestritten und von einvernehmlichem Sex gesprochen. Der Beschuldigte verbüßt nach Angaben seines Anwalts zur Zeit eine Haftstrafe unter anderem wegen Vergewaltigung.

Die junge Frau hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt. Nach Angaben des Beschuldigten soll die Initiative von ihr ausgegangen sein. Die Mutter des mutmaßlichen Opfers sagte, ihre Tochter sei eher konservativ. Sie könne sich nicht vorstellen, dass ihre Tochter die Initiative bei Männern ergreife.

Der 31-Jährige ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft als Intensivtäter in der Datei Gewalt und Sport erfasst. In dem laufenden Verfahren ist er auch wegen Körperverletzung angeklagt. Einen Mitreisenden in dem Fanzug soll er nach der mutmaßlichen Vergewaltigung aus nichtigem Grund geschlagen haben.