Mutmaßlicher Sexualstraftäter kommt vor Gericht

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Der im März nach einer bundesweiten Fahndung festgenommene mutmaßliche Sexualstraftäter vom Niederrhein muss sich vor Gericht verantworten. Die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den 46-Jährigen sei zugelassen worden, teilte das Landgericht Mönchengladbach am Dienstag mit. Der Prozess beginnt demnach am kommenden Dienstag.

Dem Mann wird vorgeworfen, in 16 Fällen sexuelle Handlungen an Kindern vorgenommen und diese gefilmt oder fotografiert zu haben. Die Aufnahmen habe er über das sogenannte Darknet verbreitet, einem verborgenen Bereich des Internets, der anonym genutzt wird. Die beiden auf den Aufnahmen abgebildeten Kinder seien in den Jahren 2005 und 2011 geboren worden. Aufgenommen habe er sie in seinen Wohnungen in Viersen und Nettetal. Insgesamt sollen die Ermittler 3800 einschlägige Dateien bei dem Angeklagten gefunden haben. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.

Der 46-Jährige war im März nach einer großen öffentlichen Fahndung des Bundeskriminalamts (BKA) ausfindig gemacht worden. Zunächst waren alle Versuche der Ermittler gescheitert, den mutmaßlichen Täter auf Bildern und Videos zu identifizieren. Nachdem Fotos von ihm veröffentlicht worden waren, gingen schnell zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Der Mann wurde schließlich in einem Hotel in Krefeld festgenommen.