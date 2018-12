Mädchen in Viersen erstochen: Jugendlicher vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein halbes Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf eine 15-Jährige am Niederrhein steht von heute an der Ex-Freund wegen Mordes vor Gericht. Dem 17-Jährigen wird in dem Prozess vor dem Landgericht Mönchengladbach vorgeworfen, die 15-Jährige in Viersen heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen erstochen zu haben. Das Mädchen rumänischer Herkunft hatte sich nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft wenige Tage vor der Tat von ihrem Freund getrennt. Der angeklagte Bulgare soll die 15-Jährige aber als sein Eigentum betrachtet und die Trennung nicht akzeptiert haben.

Der Angeklagte soll das Mädchen im Juni in einen Park im Stadtzentrum von Viersen gebracht haben. Nachdem er meinte, auf ihrem Handy Hinweise auf einen neuen Freund gefunden zu haben, soll er sie mit einem 25 Zentimeter langen Messer erstochen haben. Wegen des jugendlichen Alters des Angeklagten findet der Prozess vor einer Jugendkammer des Landgerichts unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Eltern des Mädchens sind Nebenkläger.