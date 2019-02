Mädchen aus Eifersucht erstochen: Urteil erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Im Mordprozess um eine Messerattacke auf ein 15-jähriges Mädchen in einem Viersener Park wird heute das Urteil gegen einen Jugendlichen erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 17-Jährigen in dem nicht-öffentlichen Verfahren am Landgericht Mönchengladbach vor, das Mädchen aus Eifersucht heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen erstochen zu haben.

Das Mädchen rumänischer Herkunft hatte sich laut Staatsanwaltschaft wenige Tage vor der Tat im Juni des vergangenen Jahres von seinem Freund getrennt. Der angeklagte Bulgare hatte die 15-Jährige nach Angaben der Staatsanwaltschaft als seinen Besitz betrachtet. Er habe das Mädchen nicht töten, sondern ihm einen Denkzettel verpassen wollen, hatte der Jugendliche vor Gericht festgestellt. Die Verteidigung geht von Totschlag und nicht von Mord aus. Die Eltern des Mädchens sind Nebenkläger in dem Verfahren.